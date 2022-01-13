Обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II принца Эндрю лишили званий и королевского патронажа

Принц Эндрю, который является сыном британской королевы Елизаветы II, лишен всех военных званий и королевского патронажа после обвинения в изнасиловании. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

В заявлении, которое цитирует The Guardian, говорится, что решение было принято с одобрения и согласия королевы. Принц Эндрю в упомянутом деле выступает в качестве частного лица.

К такому развитию событий привело письмо, подписанное 150 ветеранами вооруженных сил Великобритании. Сын Елизаветы II носит звание вице-адмирала. В обращенном к королеве послании бывшие военнослужащие заявили, что в свете такого скандала неприемлемо держать принца Эндрю на его посту.

«Будь это какой-либо другой высокопоставленный военный офицер, немыслимо, чтобы он до сих пор находился на своем посту», — говорится в письме.

В 2019 году стало известно, что второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю временно отказался от выполнения своих обязанностей. Причиной такого решения стал скандал вокруг связей принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном.