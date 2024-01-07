Госсекретарь США отверг заявления Израиля о переселении палестинцев из Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил позицию Белого дома по заявлениям чиновников Израиля, выступающих с призывами к переселению палестинцев за пределы Газы и замещению их израильскими поселенцами. Как заявил Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, Штаты выступают против таких заявлений.

К принудительной миграции населения Газы призывают члены правой коалиции премьер-министра Израиля Биньями Нетаньяху. По их плану, стоит поощрять эмиграцию в регион, и снизить количество арабов в анклаве с двух миллионов до 200 тысяч. Госсекретарь Штатов отметил, что США не согласны с этими идеями и добавил, что палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, когда это позволят условия.

«Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», - сказал Блинкен.

В Международном суде ООН 11-12 января пройдут слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде. Как сообщило издание Axios, МИД Израиля на этом фоне распространил телеграмму в посольства стран, в которой попросил дипломатов оказать международное давление на суд, чтобы тот не заставлял Израиль приостанавливать военную кампанию в секторе Газа.