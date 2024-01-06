Axios: Израиль попросил дипломатов повлиять на политиков в связи с обращением ЮАР в ООН

Израильский МИД распространил телеграмму к посольствам, в которой инструктирует их о необходимости оказать влияние на политиков и дипломатов в странах пребывания, чтобы они сделали заявления против обращения ЮАР в Международный суд ООН, в котором Израиль обвиняется в геноциде. Об этом написало издание Axios, в распоряжении которого оказалась копия этой телеграммы.

«Отправленная израильским МИД телеграмма иллюстрирует план дипломатических действий Тель-Авива в преддверии слушаний в Международном суде на следующей неделе: оказать международное давление на суд, чтобы он не издавал судебный запрет, предписывающий Израилю приостановить свою военную кампанию в секторе Газа», - указал журналист Барак Равид.

По его мнению, стратегическая цель заключается в том, чтобы суд отклонил запрос о судебном запрете и воздержался от определения, что Тель-Авив совершает геноцид в секторе Газа, и назвал действия израильских военных в анклаве соответствующими международному праву.

Третьего января стало известно, что в Международном суде Организации Объединенных Наций 11-12 января пройдут слушания по иску ЮАР против Израиля.

Южно-Африканская Республика обратилась в суд ООН 29 декабря 2023 года по конвенции о геноциде на фоне ситуации в секторе Газа, назвав действия израильской армии «нарушением обязательств по Конвенции о геноциде» в отношении палестинцев анклаве. В ответ МИД Израиля обвинил ЮАР в эксплуатации суда без наличия фактических оснований для иска.