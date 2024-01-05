WP: Израиль призывает к этническим чисткам в секторе Газа

Члены правой коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху призывают к принудительной миграции населения Газы и уничтожению «каждой школы, мечети, каждого второго дома» в секторе Газа для победы над ХАМАС. Информацию опубликовала газета The Washington Post.

Отмечается, что призывы к чисткам звучат как от членов правой коалиции премьер-министра, так и от парламентариев партии Нетаньяху «Ликуд». При этом призывы разнятся от «поощрения эмиграции» в сектор Газа и снижение арабского населения в анклаве с двух миллионов до 200 тысяч, так и заявления, что «все жители Газы должны быть уничтожены».

«Члены правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху призвали к сбросу ядерной бомбы на густонаселенную Газу, полному уничтожению этой территории в знак возмездия и созданию условий, при которых у народа Газы не будет иного выбора, кроме как покинуть свою родину», - пишут в WP.

При этом, несмотря на публичные призывы Израиля, кабмин еврейского государства не спешит убирать неопределенность в вопросе дальнейшей судьбы Газы. Это создает дополнительное напряжение среди арабских соседей, включая те монархии Персидского залива, которые симпатизировали Израилю.

«В частном порядке израильские официальные лица заявляют, что предложения переселить жителей Газы проистекают из политических императивов коалиции Нетаньяху и его зависимости от крайне правых партий в плане сохранения власти», - отмечается в материале газеты.

Ранее Международный суд ООН сообщил, о предстоящем слушании по иску ЮАР против Израиля в Гааге 11 и 12 января. Представители ЮАР обвиняют еврейское государство в нарушении обязательств по Конвенции о геноциде в отношении жителей сектора Газа.