В МУС пройдут слушания по иску ЮАР против Израиля 11-12 января

Международный суд Организации Объединенных Наций (МУС ООН) проведет слушания по иску ЮАР против Израиля во Дворце мира в Гааге. Соответствующее заявление распространила судебная инстанция.

ЮАР подала иск в МУС ООН против Израиля в пятницу 29 декабря 2023 года по конвенции о геноциде на фоне ситуации в секторе Газа. В ЮАР назвали действия израильской армии «нарушением обязательств по Конвенции о геноциде» в отношении палестинцев в секторе Газа, на что МИД Израиля обвинил ЮАР в эксплуатации суда без наличия фактических оснований для иска. Отмечается, что ЮАР выступит на заседании 11 января, а Израиль - 12 января.

«В четверг, 11 января, и пятницу, 12 января 2024 года, Международный суд (ООН) проведет публичные слушания во Дворце мира в Гааге по иску ЮАР против Израиля, поданному 29 декабря 2023 года», - сообщили в Международном суде.

О плачевной ситуации в секторе Газа предупреждает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), сообщившая о наивысшем уровне продовольственного кризиса в анклаве и угрозе голода.

С обвинением в геноциде выступила также Турция: генпрокуратура Стамбула направила в Минюст уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием представить главу Израиля перед Международным судом. Президент Турции Реджем Эрдоган в своем выступлении в конгрессно-культурном центре сравнил Нетаньяху с Адольфом Гитлером.