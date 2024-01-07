Очередь из верующих выстроилась к иконе Троицы в храме Христа Спасителя

Огромная очередь из жителей и гостей Москвы выстроилась перед храмом Христа Спасителя, куда накануне прибыла икона Святой Троицы, созданная преподобным Андреем Рублевым в начале XV века.

Икона установлена у правого клироса под стеклянным куполом для обеспечения сохранности иконы. Как сообщается, святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня, - в праздник Святой Троицы, - после чего ее торжественно перенесут в Свято-Троицкую Сергиевскую лавру.

В канун Рождества Христова в храме Христа Спасителя вечернее богослужение совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Патриарх помолился у иконы Святой Троицы и прочел проповедь.