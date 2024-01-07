МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Очередь из верующих выстроилась к иконе Троицы в храме Христа Спасителя

Прибывшую накануне икону перенесут в Свято-Троицкую Сергиевскую лавру 23 июня.
Никита Черненко 2024-01-07 18:28:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Огромная очередь из жителей и гостей Москвы выстроилась перед храмом Христа Спасителя, куда накануне прибыла икона Святой Троицы, созданная преподобным Андреем Рублевым в начале XV века.

Икона установлена у правого клироса под стеклянным куполом для обеспечения сохранности иконы. Как сообщается, святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня, - в праздник Святой Троицы, - после чего ее торжественно перенесут в Свято-Троицкую Сергиевскую лавру.

В канун Рождества Христова в храме Христа Спасителя вечернее богослужение совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Патриарх помолился у иконы Святой Троицы и прочел проповедь.

#праздник #храм христа спасителя #наш эксклюзив #икона #андрей рублев #рождество христово #Икона Святой Троицы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»