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«Троицу» Рублева привезли в храм Христа Спасителя

Икона будет находиться в храме Христа Спасителя во время празднования Рождества.
Игнат Далакян 2024-01-06 11:18:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Икону «Троица» мастера Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя. В сообщении на сайте Русской православной церкви говорится, что шедевр древнерусской иконописи церкви будет находиться там во время празднования Рождества, где патриарх Всея Руси Кирилл совершит праздничные богослужения.

«Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре образ находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем. При переноске икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма Христа Спасителя.

В мае прошлого года знаменитую икону «Святая Троица» известного иконописца Андрея Рублева решили передать из Третьяковской галереи в ведение РПЦ. Договор о передаче был подписан 12 июля 2023 года патриархом Кириллом и министром культуры РФ Ольгой Любимовой. До передачи в Троице-Сергиеву лавру икона должна пройти реставрацию в центре имени Грабаря, где она находилась с 19 июня.

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