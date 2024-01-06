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Патриарх Кирилл: главный смысл Рождества Христова в словах «С нами Бог!»

Глава Русской Православной церкви напомнил, где Бог, там победа.
Ирина Елагина 2024-01-06 18:28:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил вечернее богослужение в канун Рождества Христова в храме Христа Спасителя.

«Это праздник великий. Он наполнен огромными смыслами. Самый главный, имеющий прямое отношение к жизни каждого человека заключается в том, что через Рождество Христово мы можем сказать С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь! Яко с нами Бог! Там где Бог, там сила. Там где Бог, там победа», - сказал патриарх в проповеди.

Во время богослужения патриарх помолился у иконы Святой Троицы кисти Андрея Рублева. 

Ранее сообщалось, одну из величайших святынь Русской православной церкви, икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым в начале XV века, на Рождество Христово привезли в храм Христа Спасителя. Шедевр древнерусской иконописи привезли из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря и установили в стеклянном корпусе у правого клироса.

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