Икона Святой Троицы Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя до 23 июня, после чего состоится ее торжественное перенесение в Свято-Троицкую Сергиевскую лавру.

Дата выбрана неслучайно - 23 июня будет отмечаться праздник Святой Троицы - главный, престольный праздник для обители, основанной преподобным Сергием Радонежским. По решению Минкульта, бесценный образ вернули Церкви в безвозмездное пользование в лавре сроком на 49 лет.

Напомним, что уникальная икона, написанная Андреем Рублевым в начале XV века, находится в московском кафедральном соборе с Рождественского сочельника. Шедевр древнерусской иконописи поместили в специальный стеклянный корпус, чтобы обеспечить сохранность иконы - одной из главных святынь Русской православной церкви. Икона установлена у правого клироса и доступна для верующих.

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на богослужение накануне Рождества Христова молился у рублевской Троицы в храме Христа Спасителя.