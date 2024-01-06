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NYT: США предупредили Украину, что скоро не смогут поставлять ракеты для Patriot

По данным New York Times, США не смогут продолжить обеспечение украинских батарей Patriot ракетами-перехватчиками стоимостью $2-4 млн.
Алина Луговая 2024-01-06 16:13:01
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress

США могут в скором времени прекратить поставлять Украине ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.

«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками», - следует из сообщения.

Отмечается, что стоимость одной такой ракеты составляет от двух до четырех миллионов долларов.

Ранее в Госдепе США сообщили, что будут поддерживать Украину и дальше, но военное финансирование станет другого уровня. 

По данным Politico, Белый дом готовится к расширению войны на Ближнем Востоке - вероятность того, что война в секторе Газа охватит весь регион, высока.

В канун Нового года в Белом доме также сообщили, что средства на поддержку киевского режима закончились. Для принятия новых пакетов помощи нужно получить одобрение Конгресса.

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