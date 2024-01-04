США продолжат оказывать Украине военную поддержку столько, сколько будет нужно, но уже не на таком уровне, как это было в 2022-2023 годах. Об этом сообщил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы продолжим поддерживать Украину... столько, сколько потребуется», - сказал Миллер.

При этом, по словам представителя Госдепа, это не значит, что поддержка будет такого же уровня военного финансирования, как в 2022 и 2023 годах.

Ранее в Белом доме сообщили об отсутствии средств на поддержку Украины. Для принятия новых пакетов помощи необходимо одобрение Конгресс.

Объем иностранной помощи Украине после начала спецоперации превысил 200 миллиардов долларов. Киевскому режиму помогают 54 страны.Кроме того, по данным Минобороны России, в интересах киевского режима работает более 500 космических аппаратов США и НАТО.