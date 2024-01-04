В Белом доме заявили об отсутствии средств на поддержку Украины

У США больше нет денег на поддержку Украины, а последний пакет помощи все еще в пути. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что новые пакеты помощи требуют одобрения нового финансирования со стороны американского Конгресса для того, чтобы продолжить поддержку Украины.

«Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все», - цитирует РИА Новости Кирби.

Он также сообщил, что последний к настоящему времени пакет помощи Киеву, который был подписан президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 27 декабря, еще не был доставлен на Украину в полном объеме. По словам представителя Белого дома, на это могут уйти «недели».

Ранее о последнем в минувшем году пакете военной помощи Украине сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Пакет включал в себя поставки оборудования для ПВО, боеприпасов для РСЗО HIMARS, противотанковых средств и других видов вооружений.