Politico: Белый дом готовится к расширению войны на Ближнем Востоке

Война в секторе Газа стала спичкой в пороховой бочке ближневосточного конфликта, и локальный конфликт Израиля и ХАМАС имеет все шансы перерасти в войну на территории всего региона. К такому сценарию развития событий, как сообщает Politico, готовится Белый дом, хотя это не входило в планы президента Джо Байдена.

«Вероятность более широкого конфликта растет после серии столкновений в Ираке, Ливане и Иране. Война в секторе Газа официально вышла далеко за пределы границ сектора - сценарий, которого США пытались избежать в течение нескольких месяцев», - пишет издание со ссылкой на официальных лиц.

Источники Politico сообщают, что Пентагон «разрабатывает планы нанесения ответного удара по поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам», в том числе по объектам хуситов в Йемене.

Эксперты признают, что такое «развитие событий опасно не только для региональной безопасности, но и для шансов Байдена на переизбрание». Сохранить кресло хозяина Белого дома едва ли возможно в случае вмешательства США в бесперспективную войну на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ведет войну на нескольких фронтах: кроме сектора Газа, это ливанское и сирийское направления, где задействована боевая авиация Армии обороны Израиля.