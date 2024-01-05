Жителей Белгорода оповестили об угрозе ракетной опасности

Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде. Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

«В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома», - говорится в публикации.

Белгород подвергается регулярным ракетным атакам с 30 декабря 2023 года. Тогда ВСУ, используя ракеты с кассетными боеприпасами, ударили по центру города, в результате погибли 25 гражданских, включая пять детей. Последний ракетный удар был ночью 5 января: российские ПВО сбили 10 ракет украинской РСЗО «Ольха», два человека получили осколочные ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обещал помочь жителям региона с эвакуацией. Эвакуировавшимся предлагается возможность переехать в Старый Оскол и Губкин до тех пор, пока будет сохраняться необходимость.