Власти пообещали помочь жителям Белгорода с эвакуацией в Старый Оскол и Губкин

Власти Белгородской области готовы помочь с эвакуацией в Старый Оскол, Губкин и другие безопасные места жителям региона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах», - говорится в сообщении губернатора.

Гладков добавил, что люди смогут находиться там столько, сколько это будет необходимо. В случае, если закончатся места в пунктах временного размещения в Белгородской области, Гладков пообещал обратиться за помощью к коллегам из других регионов, которые уже, по словам Гладкова, сами предложили помочь жителям региона.

Ситуацию в Белгороде Гладкой назвал непростой. Он рассказал, что побывал утром на тех улицах, которые пострадали в результате ночных обстрелов ВСУ, работает оперативный штаб по восстановлению города.

«Не переживайте, дорогие друзья! Мы все находимся на своих рабочих местах. И стараемся справиться с теми проблемами, которые перед нами стоят», - заключил Гладков.

После прилета снаряда ВСУ в один из дворов жилого дома утром 5 января, на месте образовалась воронка. Момент прилета попал на видео.

В результате ночного обстрела ВСУ по Белгородской области пострадали два человека, повреждены более 30 автомобилей, выбиты более сотни оконных стекол.