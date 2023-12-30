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В МО сообщили об обстреле Белгорода ракетами «Ольха» и снарядами РСЗО Vampire

Украинские боевики использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.
2023-12-30 18:25:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВСУ нанесли 30 декабря неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Об этом сообщило Минобороны России.

Средства ПВО перехватили ракеты «Ольха» и большую часть снарядов РСЗО Vampire. Однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от «Ольхи» попали в жилые кварталы города.

К этому моменту известно, что погибли 12 взрослых и двое детей, 108 человек пострадали. Если бы ракеты «Ольха» с кассетными боеприпасами достигли целей, последствия были бы гораздо более тяжелыми, подчеркнули в Минобороны.

Преступными неизбирательными ударами киевский режим пытается отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать ВС РФ нас на аналогичный ответ, заявили в военном ведомстве. Однако Российская армия работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы России и дальше будут действовать так же, а преступление Киева не останется безнаказанным.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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