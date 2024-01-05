После прилета по Белгороду снаряда ВСУ во дворе жилого дома осталась воронка

Над Белгородом и Белгородским районом российские военнослужащие сбили 10 ракет «Ольха». Не обошлось без последствий - два человека получили осколочные ранения. Бригады скорой помощи их доставили в больницу.

Повреждения есть и в жилом секторе. Взрывом выбило около 130 оконных стекол в многоэтажках, более 30 автомобилей получили повреждения.

Одним из первых последствия ударов увидел корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев. По его словам, на месте работают экстренные службы, а территорию двора оцепили. Он показал воронку.

«За красно-белой лентой можно увидеть воронку. Тут же припаркованы во дворе и поврежденные автомобили. Взрывной волной выбило стекла в жилом доме», - рассказал корреспондент.

Ранним утром 5 января во двор жилого дома в Белгороде прилетел украинский снаряд. Камеры наблюдения зафиксировали момент прилета боеприпаса - на опубликованных кадрах виден взрыв в момент столкновения снаряда с землей. После этого стоявшие рядом автомобили и земля покрылись белым слоем, похожим на пыль.

После взрыва у припаркованных машин сработала сигнализация. По словам очевидцев, они выбежали из дома, услышав звук удара и звуки сигнализации.