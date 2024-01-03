Лидер Ирана Хаменеи пообещал жесткий ответ на теракт в Кермане

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал жестко ответить на теракт в городе Кермане, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом стало известно из заявления на официальном сайте лидера Ирана.

Лидер Ирана также пообещал справедливое наказание организаторам и исполнителям теракта в иранском Кермане, где находится могила генерала КСИР Касема Сулеймани.

«И руки, запятнанные кровью невинных, и подстрекающие, сеющие зло умы, которые толкнули их (первых - Прим. Ред.) к этой ошибке, отныне станут обязательной мишенью для репрессий и справедливого наказания. Пусть они знают, что за этой катастрофой последует жесткий ответ», - следует из текста Али Хаменеи.

В иранском городе Керман рядом с кладбищем, где захоронен генерал КСИР Касем Сулеймани, прогремело два взрыва. В результате погибли 103 человека, еще 211 пострадали. По данным агентства Tasnim, взрывы были произведены дистанционно.

Власти Ирана объявили 4 января днем траура по жертвам теракта в Кермане. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования и осудил терроризм в любых формах.