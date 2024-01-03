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Число погибших при теракте в Иране увеличилось до 103

В результате взрывов у кладбища в Иране 103 человека погибли, еще 141 - пострадали.
Алина Луговая 2024-01-03 17:58:01
© Фото: Liang Youchang, ZUMAPRESS, Globallookpress

В результате взрывов в городе Керман на юго-востоке Ирана погибли 103 человека и 141 пострадали. Об этом сообщает иранское агентство Young Journalists Club.

Отмечается, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрывы прогремели во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

По данным агентства Tasnim, взрывчатка находилась в двух сумках, расположенных недалеко от входа на кладбище. Устройства привели в действие дистанционно.

Напомним, Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в 2020 году в ходе операции, которую проводили США. Вашингтон считает, что он был причастен к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря в 2019 году. В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани. КСИР относится к элитным подразделениям ВС Ирана. 

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