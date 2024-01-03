В Госдепе США заявили о непричастности к теракту в Иране

США не имеют отношения к взрывам в иранском Кермане, в результате которых погибли более 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я хотел бы ответить на некоторые безответственные утверждения, которые, как я видел, распространяются, и сказать, что США никоим образом не вовлечены в это. Любые обратные утверждения смехотворны. Мы не имеем оснований считать, что Израиль замешан в этом взрыве», - сказал Миллер.

Миллер добавил, что США пристально следят за ситуацией в Иране. Он также выразил соболезнования погибшим и их родственникам. По словам Миллера, у США нет данных, которые страна могла бы предложить.

В городе Керман на юго-востоке Ирана прогремели взрывы во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Теракт унес жизни 103 человек. Еще более 200 иранцев пострадали. Лидер Ирана Хаменеи пообещал жесткий ответ организаторам и исполнителям теракта в Кермане.