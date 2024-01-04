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Рабочий получил осколочные ранения после взрыва мины в Белгородской области

Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгород.
Никита Черненко 2024-01-04 18:52:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Экскаватор наехал на мину возле села Демидовка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате детонации взрывного устройства один из рабочих получил контузию и осколочные ранения лица. Его доставили на скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода. Губернатор заверил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ВСУ регулярно обстреливают Белгород начиная с 30 декабря, когда в результате ударов с использованием кассетных снарядов. В результате атаки погибли 25 человек, пять из которых дети. В связи с обстановкой в регионе власти Белгородской области приняли решение о продлении каникул в школах до 19 января в Белгороде и девяти приграничных муниципалитетах.

Организация Объединенных Наций выступила с осуждением ударов по мирным жителям Белгорода. Помощник генсека ООН Халеда Хиари выступила с осуждением нападений на населенные пункты и подчеркнула, что атаки гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право.

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