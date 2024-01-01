Четырехлетняя девочка стала 25-й жертвой удара ВСУ по Белгороду

Еще один ребенок - четырехлетняя девочка - стал жертвой ракетного удара ВСУ по Белгороду. Пострадавшая скончалась сегодня от острой кровопотери и тяжелых ранений внутренних органов. Таким образом, общее количество погибших в результате предновогоднего обстрела Белгорода достигло 25 человек, пятеро из них несовершеннолетние. О трагедии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов», - рассказал Гладков и выразил соболезнование ее родным.

Он пояснил, что по причине масштабного кровотечения девочку не могли, как многих других тяжелораненых, отправить в клинику в Москву, шансы на спасение были минимальны, но за жизнь ребенка боролись до последнего врачи из федеральных и региональных клиник.

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По информации региональных властей выросло и количество раненых в результате белгородского теракта - еще двое горожан обратились за медпомощью, и общее количество пострадавших достигло 109 человек, 45 проходят лечение в Белгороде, 25 - в столице.

«У женщины открытый перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции», - пояснил губернатор Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду 30 декабря, используя ракеты «Ольха» с запрещенным кассетным снаряжением и реактивные снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных дома и семь соцобъектов.