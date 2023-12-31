Помощник генсека ООН Хиари назвал неприемлемой атаку ВСУ на Белгород

В Организации Объединенных Наций призвали стороны украинского конфликта воздерживаться от обстрелов гражданских объектов. По словам помощника генсека ООН Халеда Хиари, международная организация осуждает нападения на населенные пункты.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно», - цитирует RT заявление Хиари.

Жертвами удара киевского режима по Белгороду стал 21 человек, еще 110 находятся в больницах. Врачи борются за их жизнь и здоровье.

Тем временем Белгород постепенно приходит в себя после субботней атаки ВСУ. В город прибыл полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Вместе с губернатором региона Вячеславом Гладковым он обошел места прилетов вражеских снарядов, осмотрел поврежденные здания, пообщался с силовиками и сотрудниками коммунальных служб.