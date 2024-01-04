Власти Белгородской области решили продлить школьные каникулы до 19 января

Руководство Белгородской области приняло решение о продлении зимних школьных каникул до 19 января. Речь идет о школах в Белгороде и еще девяти приграничных муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам оперативного штаба.

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Кроме того, на период до 19 января в регионе меняется режим работы детских дошкольных учреждений, высших и средних учебных заведений и системы творческого и иного дополнительного образования.

«Детские сады в этих муниципалитетах будут работать в режиме дежурных групп. В дежурных группах в первую очередь будем предоставлять места детям тех родителей, которые работают на предприятиях непрерывного цикла», - пояснил Гладков.

Занятия со студентами и экзаменационные сессии пройдут в дистанционном формате, также в онлайн режим перевели на две недели музыкальные, спортивные и художественные школы.

Ранее сообщалось, что Белгород ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины, так накануне силы ПВО сбили 17 ракет на подлете к городу.