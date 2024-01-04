В МИД Индии заявили, что не передавали Украине боеприпасы

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели не отправлял Киеву артиллерийские боеприпасы, вопреки появившимся в сети слухам. Об этом дипломат сказал в ходе брифинга в диппредставительстве.

По словам спикера, правительство Индии видело сообщения в ряде российских и украинских СМИ о якобы поставленных Украине артиллерийских снарядах. Издания ссылались на распространенное в соцсетях видео, где военнослужащий ВСУ показывает 155-миллиметровый снаряд индийского производства.

«Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», - подчеркнули в МИД Индии.

Начальник Генштаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов ранее обнародовал информацию о том, сколько техники страны Запада передали киевскому режиму. По словам начальника Генштаба, ВСУ получили за время СВО более 5,2 тысячи танков и бронемашин, 1,3 тысячи артиллерийских орудий, 100 единиц авиации и 23 тысяч беспилотников.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X призвал западные страны включить в следующий пакет военной помощи ракеты большой дальности для «ударов по России». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие заявления опасны для самой Польши, на территорию которой не единожды падали ракеты со стороны Украины.