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Захарова сочла опасным для Польши предложение Сикорского дать новые ракеты ВСУ

Спикер МИД РФ отметила, что с украинской стороны уже неоднократно падали ракеты на территории Польши.
Никита Черненко 2024-01-03 17:01:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского, призывающего поставить киевскому режиму ракеты дальнего действия. Свое мнение спикер опубликовала в личном Telegram-канале.

По мнению представителя МИД РФ, распространяя подобные идеи, Сикорский действует против собственной страны. Захарова также отметила, что эти мысли похожи на американские и поставила под вопрос, какую страну Сикорский считает «своей».

«Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться», - написала Захарова.

Сикорский написал об ужесточении антироссийских санкций и поставке дальнобойных ракет Украине на фоне ударов по украинским военным объектам, последовавшим за терактом в Белгороде 30 декабря 2023 года. По мнению главы МИД Польши, Украина могла бы использовать эти ракеты для «уничтожения пусковых площадок и командных центров на территории РФ». Как отметил политолог Евгений Михайлов, своими заявлениями польские дипломаты пытаются заявить о себе на европейской дипломатической арене и через русофобскую политику занять лидирующие позиции в Евросоюзе.

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