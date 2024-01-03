Захарова сочла опасным для Польши предложение Сикорского дать новые ракеты ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского, призывающего поставить киевскому режиму ракеты дальнего действия. Свое мнение спикер опубликовала в личном Telegram-канале.

По мнению представителя МИД РФ, распространяя подобные идеи, Сикорский действует против собственной страны. Захарова также отметила, что эти мысли похожи на американские и поставила под вопрос, какую страну Сикорский считает «своей».

«Вот у меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться», - написала Захарова.

Сикорский написал об ужесточении антироссийских санкций и поставке дальнобойных ракет Украине на фоне ударов по украинским военным объектам, последовавшим за терактом в Белгороде 30 декабря 2023 года. По мнению главы МИД Польши, Украина могла бы использовать эти ракеты для «уничтожения пусковых площадок и командных центров на территории РФ». Как отметил политолог Евгений Михайлов, своими заявлениями польские дипломаты пытаются заявить о себе на европейской дипломатической арене и через русофобскую политику занять лидирующие позиции в Евросоюзе.