Глава МИД Польши призвал дать Украине ракеты большой дальности для ударов по РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости включить в новые пакеты военной помощи киевскому режиму ракеты большой дальности для «ударов по России». Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

Заявление было сделано на фоне серии ударов ВС РФ по военным объектам Украины, последовавшим после обстрела центра Белгорода 30 декабря 2023 года. Дипломат также призвал ужесточить санкции против России и ответить «на последнее нападение на Украину».

«Западные страны должны ответить на последнее нападение на Украину путем предоставления Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры на территории РФ», - заявил Сикорский.

Специалист по межнациональным конфликтам и политолог Евгений Михайлов прокомментировал «Звезде» заявление Сикорского о предоставлении дальнобойных ракет Украине. По мнению эксперта, эти заявления польские политики делают с целью укрепления позиции страны в Евросоюзе за счет русофобии и в попытке «перетянуть на себя одеяло лидерства в Европе».