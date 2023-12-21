Герасимов рассказал, сколько техники Запад передал киевскому режиму

Начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что Украина с начала СВО получила в том числе более 100 единиц авиации.

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Более 5,2 тысячи танков и бронемашин, 1,3 тысячи артиллерийских орудий, 23 тысяч БПЛА и 100 единиц авиации передали киевскому режиму страны Запада с начала СВО. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба отметил, что часть поставляемого вооружения, включая поставленные Великобританией и Францией управляемые ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow и Scalp, используются для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе. Генерал армии также заявил, что около 100 тысяч украинских боевиков прошли обучение в США и Европе.

«В октябре текущего года для поддержания агонии киевского режима Вашингтоном на Украину были поставлены оперативно-тактические ракеты ATACMS. Несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан, ВС РФ продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей СВО, определенных Верховным главнокомандующим», - подчеркнул Герасимов.

Валерий Герасимов подвел итоги украинского контрнаступления, заявив, что разрекламированная Украиной и ее союзниками из НАТО операция провалилась. Как отметил начальник Генштаба, бойцы ВС РФ помешали планам киевского режима, а ВСУ, в свою очередь, понесли колоссальные потери.