В Польше оценили массированный удар российских Вооруженных сил по украинской инфраструктуре 2 января. По мнению обозревателя польского издания Myśl Polska Кшиштофа Подгурского, киевский режим лишился некоторой промышленной инфраструктуры и «чрезвычайно» дорогостоящего вооружения, которое ему поставили страны НАТО.

«В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели», - написал он.

Подгурский считает, что противовоздушная оборона, также организованная западными странами для защиты некоторых заводов и позиций с наиболее более ценными образцами оружия и техники, не справилась со своей задачей.

Как сообщалось 2 января, Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в украинской столице и ее пригородах. На пораженных объектах производили ракеты, беспилотники, ремонтировали вооружение и военную технику.

Вместе с этим, ВС РФ нанесли удары по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые киевский режим получал от стран Запада. Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в министерстве.

Утром во вторник в Киеве и области прозвучали сирены воздушной тревоги. После мэр Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице. Затем взрывы возобновились.