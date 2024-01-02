В Киеве и Киевской области прозвучали сирены воздушной тревоги

В Киеве и Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом информирует онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Данные карты, актуальные на момент 3:30 по московскому времени, говорят о том, что сирены прозвучали и в других областях страны: Черниговской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Житомирской и Черкасской.

В понедельник 1 января в Киеве и Днепропетровске уже звучал сигнал воздушной тревоги. В городах слышали взрывы, власти предупредили жителей о работе средств ПВО.