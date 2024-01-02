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ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

Минобороны отметило, что цель удара достигнута, все объекты поражены.
2024-01-02 13:14:01
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА, ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах.

Российское оборонное ведомство отметило, что ВС РФ нанесли также удары по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые поставлялись киевскому режиму странами Запада.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - сообщило в МО РФ

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице. Он сообщил, что по состоянию на 09:25 по московскому времени в нескольких местах возник пожар.

До этого в Киеве и области звучали сирены воздушной тревоги. Согласно информации украинских СМИ, в нескольких регионах Украины были слышны взрывы.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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