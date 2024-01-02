В Киеве возобновились взрывы

В украинской столице Киеве возобновились взрывы. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Прежде мэр города Виталий Кличко заявлял о взрывах в нескольких районах. По состоянию на 09:25 по московскому времени он информировал о пожаре в нескольких местах в Подольском районе и горящем складском помещении в Оболонском, в Святошинском районе.

Ранним утром 2 января в Киеве и Киевской области прозвучали сирены воздушной тревоги. По состоянию на 03:30 по московскому времени сирены прозвучали и в других областях Украины: Черниговской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Житомирской и Черкасской.

Позднее местные издания отмечали, что взрывы прозвучали не только в столице, но также и в Харьковской, Винницкой области и Кропивницком. Во многих регионах звучит воздушная тревога.

Вечером 1 января в Киеве и Днепропетровске произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Местные власти предупредили о работе ПВО, подробностей не было.