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В Киеве возобновились взрывы

Мэр Кличко ранее сообщал о серии взрывов в Киеве.
Дарина Криц 2024-01-02 09:45:01
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В украинской столице Киеве возобновились взрывы. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Прежде мэр города Виталий Кличко заявлял о взрывах в нескольких районах. По состоянию на 09:25 по московскому времени он информировал о пожаре в нескольких местах в Подольском районе и горящем складском помещении в Оболонском, в Святошинском районе.

Ранним утром 2 января в Киеве и Киевской области прозвучали сирены воздушной тревоги. По состоянию на 03:30 по московскому времени сирены прозвучали и в других областях Украины: Черниговской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Житомирской и Черкасской.

Позднее местные издания отмечали, что взрывы прозвучали не только в столице, но также и в Харьковской, Винницкой области и Кропивницком. Во многих регионах звучит воздушная тревога.

Вечером 1 января в Киеве и Днепропетровске произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Местные власти предупредили о работе ПВО, подробностей не было.

#Украина #Киев #взрывы #воздушная тревога
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