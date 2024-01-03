Из-за землетрясений в Японии погибли 62 человека

Число жертв землетрясений в Японии, которые начались 1 января, достигло 62. Данные приводит японское агентство Киодо, ссылаясь на местные власти.

«Число подтвержденных смертей в результате землетрясения на полуострове Ното увеличилось до 62», - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось о 55 погибших, еще более 100 человек получили ранения, 17 из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Больше всего людей пострадали в префектуре Исикава.

Последнее землетрясение магнитудой 4,8 произошло 2 января на побережье Исикавы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров, ему присвоили третий уровень опасности.

Напомним, что подземные толчки начались в стране 1 января и стали самыми мощными с 1885 года. Из-за них в регионах Японии начались проблемы с водоснабжением и получили повреждения более 300 зданий.