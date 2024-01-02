Новое землетрясение произошло у берегов Японии в префектуре Исикава

Новое землетрясение магнитудой 4,8 произошло на побережье японской префектуры Исикава, где с 1 января происходит серия мощных землетрясений. Информация следует из данных Геологической службы США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 20:21 по московскому времени. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров и находился в 43 километрах к северо-востоку от города Анамидзу префектуры Исикава. На сайте USGS землетрясению был присвоен третий уровень по шкале DYFI.

Землетрясения в Японии начались днем 1 января, всего произошло уже более 150 подземных толчков, что позволило назвать это землетрясение самым мощным для полуострова Ното, начиная с 1885 года, когда начался сбор статистики.

По информации властей Японии, жертвами землетрясений стали 55 человек. В результате бедствия пострадали более 300 жилых домов и построек, в регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением, электричеством, связью и дорожным сообщением. Спасатели и солдаты Сил самообороны Японии работают на местах завалов, спасая застрявших под завалами.