Количество погибших из-за землетрясений в Японии возросло до 55

Количество жертв землетрясений в Японии, продолжающихся в центральной части страны уже вторые сутки, возросло до 55. Данные опубликовали региональные власти Японии.

Всего из-за землетрясений пострадали более 100 человек, 17 из которых госпитализированы в тяжелом состоянии. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуру Исикава, оказавшуюся в эпицентре стихийного бедствия. В результате подземных толчков и последовавших за ними пожаров в Исикаве пострадали более 300 жилых домов и построек, в пострадавших регионах наблюдаются перебои с водоснабжением, электричеством, интернетом и мобильной связью.

На месте завалов работают сотрудники японских экстренных служб и солдаты Сил самообороны страны, однако повреждения дорог затрудняют доступ спасателей в отдельные регионы, из-за чего жители вынуждены ждать эвакуации по воздуху.

«Сейчас мы сражаемся со временем», - сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Землетрясения в Японии начались с 1 января: магнитуда самых мощных толчков составила 7,6, что создало угрозу цунами для всего западного побережья Японии. На данный момент зафиксировано более 250 подземных толчков различной силы, что стало самым мощным землетрясением для западной части Японии с 1885 года.