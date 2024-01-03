Правительство Аргентины призвало Великобританию вернуть Фолклендские острова

Власти Аргентины вновь заявили свои слова на Фолклендские (Мальвинские) острова, принадлежащие Великобритании, и призвали Королевство к диалогу по решению территориального спора. Соответствующее заявление опубликовало МИД Аргентины.

Отмечается, что Соединенное Королевство оккупировало острова 3 января 1833 года, против чего неоднократно выражало протест правительство Аргентины. Несмотря на проигранную Аргентиной в 1982 году войну против Британии за право суверенитета над островами, Буэнос-Айрес все еще имеет территориальные претензии на острова. Правительство Аргентины в заявлении говорит о намерении поддерживать «зрелые отношения» с Великобританией и выражает уверенность, что страны смогут найти мирный способ восстановления аргентинского суверенитета над островами.

«Правительство и народ Аргентины вновь, спустя 191 год после незаконной оккупации Мальвинских островов, подтверждают свои законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами. Правительство Аргентины вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска решения этого спора о суверенитете согласно положениям соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи», - говорится в опубликованном заявлении.

Пришедший к власти президент Аргентины Хавьер Милей недавно сообщил о подписании указа о более чем 300 экономических реформах. Президент подчеркнул, что это лишь «первый шаг» в запланированных реформах, и заверил, что будет призывать провести референдум в случае отвержения указа.

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феокситов сообщил, что РФ и Аргентина сохранят дружеские отношения после прихода Милея к власти, даже несмотря на западную ориентацию нового правительства. Посол отметил, что обе страны готовы дальше продвигать двусторонние отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.