Президент Аргентины подписал указ о более чем 300 экономических реформах

Как отмечает президент Аргентины, реформы направлены на «реструктуризацию страны и возвращение ей свободы».

© Фото: IMAGO, Globallookpress

Президент Аргентины Хавьер Милей, победивший на недавних выборах, сообщил о подписании указа о более чем 300 реформах, направленных на либерализацию экономики. Об этом президент заявил в ходе обращения к нации, транслировавшегося по телевидению.

В реформы вошли постановление, препятствующее приватизации публичных компаний, реформа об изменении режима труда и Таможенного кодекса, а также отмена закона об аренде. Президент Аргентины подчеркнул, что это лишь «первый шаг» в запланированных реформах, а также анонсировал проведение внеочередных сессий национальным конгрессом в ближайшие дни с целью обсуждения пакета законопроектов.

«Цель состоит в том , чтобы начать путь восстановления нашей страны, чтобы вернуть свободу и автономию людям, а также избавиться от огромного количества правил, которые препятствуют экономическому росту и тормозят его», - заявил Милей.

Администрация Милея начала свои реформы с девальвации песо на 54%. Такая «шоковая терапия», как ожидается, должна стать стимулом для наращивания мощностей производственным сектором, ЦБ Аргентины планирует ориентироваться на ежемесячную девальвацию на уровне 2%.