Милей пообещал провести референдум в Аргентине, если его реформы отвергнут

Аргентинский президент Хавьер Милей планирует организовать плебисцит, если Национальный конгресс отклонит указ о более чем 300 реформах. Об этом глава государства заявил в интервью газете La Nacion.

«Если они отвергнут указ, я бы призвал к плебисциту и попросил конгресс объяснить мне, почему они против народа», - отметил Хавьер Милей.

Ранее аргентинский президент подписал указ, которым изменяются сотни нормативных актов и предполагается регулирование экономики.

Перед этим Хавьер Милей пообещал провести «шоковую терапию» экономики страны. И ее первым шагом стала девальвация песо.