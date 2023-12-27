МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Милей пообещал провести референдум в Аргентине, если его реформы отвергнут

Плебисцит устроят, если конгресс отклонит указ президента о более чем 300 реформах.
Сергей Лебедев 2023-12-27 09:09:01
© Фото: Gabriel Sotelo Keystone Press Agency Globallookpress

Аргентинский президент Хавьер Милей планирует организовать плебисцит, если Национальный конгресс отклонит указ о более чем 300 реформах. Об этом глава государства заявил в интервью газете La Nacion.

«Если они отвергнут указ, я бы призвал к плебисциту и попросил конгресс объяснить мне, почему они против народа», - отметил Хавьер Милей.

Ранее аргентинский президент подписал указ, которым изменяются сотни нормативных актов и предполагается регулирование экономики.

Перед этим Хавьер Милей пообещал провести «шоковую терапию» экономики страны. И ее первым шагом стала девальвация песо.

#Аргентина #Конгресс #реформы #президент Аргентины #плебисцит #Хавьер Милей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»