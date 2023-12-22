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В ООН предупредили о высоком риске голода в секторе Газа

Марина Крижановская
03:33 22.12.2023
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщила, что около 79% населения сектора Газа живет в условиях катастрофы.
В ООН предупредили о высоком риске голода в секторе Газа
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress
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В секторе Газа с каждым днем увеличивается риск голода. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила о наивысшем уровне кризиса с продовольствием в палестинском анклаве, где, по их данным, порядка 79% населения живет в условиях чрезвычайной ситуации или даже катастрофы. Об этом FAO указала в докладе «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC).

В опубликованном сообщении говорится, что все население палестинского анклава на период с 8 декабря 2023 по 7 февраля 2024 года отнесено к фазе 3 - остро кризисная, а риск голода нарастает с каждым новым днем боевых действий.

«Ограничения гуманитарного доступа влияют на получение значительной частью населения сектора Газа продовольствия, базовых услуг и спасительной помощи. Чрезвычайная концентрация или изоляция людей в неподходящих убежищах или зонах без базовой помощи вносят основной вклад в риск голода», - уточнили эксперты в докладе.

В подразделении ООН также обратили внимание на тревожно высокий показатель острого недоедания детей до пятилетнего возраста и высокий уровень детской смертности.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта и последовавшей за этим наземной операции Израиля в секторе Газа местное население оказалось в критической ситуации. После того, как Тель-Авив объявил блокаду анклава и не пропускал туда грузовики с топливом и гуманитарной помощью, прекратил подачу электроэнергии, началось обострение различных заболеваний и массовое голодание населения.

Российская сторона специальными рейсами МЧС доставляет гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По состоянию на 5 декабря, в египетский аэропорт Эль-Ариш 12 рейсами авиация МЧС отправила более 288 тонн с гуманитарными грузами для жителей палестинского анклава.

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