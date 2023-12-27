Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером из-за трагедии в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в конгрессно-культурном центре сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

«Чем вы отличаетесь от Гитлера? Они еще заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, хоть сколько-нибудь меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет», - передает его слова Anadolu.

По его словам, Нетаньяху даже хуже, чем Гитлер, так как он получает поддержку с Запада. Также он добавил, что «жестокость Израиля служит своего рода лакмусовой бумажкой тех, кто эксплуатирует права и достоинства человек, а не защищает их».

Эрдоган ранее называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником сектора Газа».

Турецкие власти обвинили Израиль в геноциде. Анкара намерена привлечь более чем 2 000 адвокатов, чтобы обратиться в необходимые инстанции. Кроме того, Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, обвинив Тель-Авив в преступлениях против человечности. Ранее в Минюст было направлено уголовное дело в отношении премьера Израиля в Международный уголовный суд (МУС) «за преступление геноцида» в секторе Газа.

Нетаньяху заявил, что Израиль пойдет до конца, чтобы добиться своих целей даже ценой жизни израильских военных и объявил о расширении военной операции в Газе.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. После ракетного обстрела со стороны Газы Израиль объявил о начале военной операции против движения ХАМАС. Сектор Газа был блокирован, начались налеты боевой авиации. Спустя несколько дней Израиль приступил к наземной операции, введя войска на территорию сектора. К сегодняшнему дню в результате трагедии погибли 21 тысяча невинных палестинцев, большинство из которых это дети и женщины.