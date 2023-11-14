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Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст уголовное дело против Нетаньяху

Ирина Егорова
22:07 14.11.2023
Выдвигается требование судить его за геноцид в секторе Газа и все преступления против человечности.
Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст уголовное дело против Нетаньяху
© Фото: Wang ZhuolunXinHua, Global Look Press
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Генеральная прокуратура направила уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Министерство юстиции.

 «Уголовное дело, поданное в Стамбуле, требует, чтобы Нетаньяху предстал перед Международным уголовным судом (МУС) за преступление геноцида», - передает CNN Turk.

Инициатором подачи заявления стали адвокаты от правящей партии Турции. В своем заявлении они назвали израильского премьера «Гитлером XXI века».

С призывом расследовать совершенные Израилем в Газе преступления ранее обращался и сам лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

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