Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не осудила атаки киевского режима на российский город Белгород из-за которых погибли по меньшей мере 25 человек. По мнению постоянного представительства России при ОБСЕ, это свидетельствует о том, что организация приняла сторону Киева.

Российские дипломаты отметили, что председательствующая в ОБСЕ Мальта продолжает путь предшественников по односторонним и предвзятым оценкам украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении постпредства РФ в Telegram-канале.

«Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей», - заявили дипломаты.

Мальта и Секретариат ОБСЕ продолжают курс на «форсированное обрушение платформы» Организации, попирая свои мандаты.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Белгороде остается напряженной. При этом украинские националисты дважды за утро 2 января обстреляли город.

Первого января 25-й жертвой обстрела Белгорода 30 декабря стала четырехлетняя девочка. Гладков рассказал, что ребенок находился в детской областной больнице в состоянии высокой степени тяжести с ранениями грудной клетки и внутренних органов.

Губернатор Гладков указал, что семьям погибших из-за удара ВСУ по Белгороду выплатят по три миллиона рублей, пострадавшим - 500 тысяч рублей.