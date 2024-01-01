Семьям погибших при обстреле ВСУ Белгорода выплатят по три миллиона рублей

Родственники погибших из-за удара ВСУ по Белгороду 30 декабря получат по три миллиона рублей, выплаты для пострадавших составят 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Родственникам погибших будет выплачено по три млн руб. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Гладков добавил, что все выплаты будут производиться после новогодних и рождественских выходных. Он отметил, что Министерство здравоохранения РФ помогает с размещением в Москве родственникам пострадавших, которых эвакуировали в в столицу.

«Ситуацию держим на контроле», - сказал Гладков.

Ранее стало известно, что число жертв в результате теракта в Белгороде увеличилось до 25 человек, включая пять детей. Еще 109 человек пострадали, 45 из них проходят лечение в Белгороде, 25 - в Москве. Состояние 20 пациентов оценивается как тяжелое.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Белгороде терактом, потому что это был удар по центру города, где гуляли люди перед Новым годом.