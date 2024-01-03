Губернатор Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остается напряженной

Украинские войска дважды за утро обстреляли Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ситуация остается напряженной. Гладков добавил, что с рассветом он вместе с мэром города и областными министрами оценит повреждения в городе, а специалисты приступят к восстановительным работам.

«Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем», - подчеркнул губернатор.

Вячеслав Гладков напомнил жителям города, что для быстрого оповещения об обстрелах можно установить на телефон приложение «МЧС России».

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что средства ПВО России сбили несколько целей на подлете к городу. По словам Вячеслава Гладкова, под огнем украинских боевиков оказалось село Солоти Валуйского городского округа. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщало об уничтожении вражеских ракет «Ольха» и «Точка-У» в Белгородской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили девять ракет противника.