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Путин заявил, что не понимает мотивы Украины, сбившей Ил-76 со своими пленными

Путин предположил, что Украина, сбив самолет со своими же пленными, хотела спровоцировать Россию на ответные действия.
Елизавета Егорова 2024-01-31 17:06:01
© Фото: СК РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что не знает и не понимает, чем руководствовались власти Украины, когда приняли решение сбить самолет со своими же пленными. 

«Украинские вооруженные силы сбили наш самолет Ил-76, в котором находилось 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», - сказал Владимир Путин.

Политик добавил, что понимает, зачем ВСУ обстреливают мирные города. По словам Путина, таким образом киевский режим пытается отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от неудачного контрнаступления. Однако зачем они сбили Ил-76, ему непонятно.

Возможно, боевики сбили самолет случайно. Но, несмотря на это, трактовать этот инцидент можно только как преступление, добавил Путин.

Ранее политик заявил, что Ил-76 с украинскими пленными на борту сбили с помощью американской системы Patriot. По словам кандидата в президенты, это доказала экспертиза. 

 

#в стране и мире #Ил-76 #Украина #Владимир Путин #Сбили #Пленные ВСУ
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