Путин заявил, что не понимает мотивы Украины, сбившей Ил-76 со своими пленными

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что не знает и не понимает, чем руководствовались власти Украины, когда приняли решение сбить самолет со своими же пленными.

«Украинские вооруженные силы сбили наш самолет Ил-76, в котором находилось 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», - сказал Владимир Путин.

Политик добавил, что понимает, зачем ВСУ обстреливают мирные города. По словам Путина, таким образом киевский режим пытается отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от неудачного контрнаступления. Однако зачем они сбили Ил-76, ему непонятно.

Возможно, боевики сбили самолет случайно. Но, несмотря на это, трактовать этот инцидент можно только как преступление, добавил Путин.

Ранее политик заявил, что Ил-76 с украинскими пленными на борту сбили с помощью американской системы Patriot. По словам кандидата в президенты, это доказала экспертиза.