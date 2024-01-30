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В Олимпийском комитете России заявили, что спорту РФ объявили войну

ОКР дал комментарий по решению CAS о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года.
Марина Крижановская 2024-01-30 00:07:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Олимпийский комитет России прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой, которую 29 января дисквалифицировали на четыре года. ОКР назвал это максимально жесткой санкцией в отношении спортсменки.

По мнению спортивного ведомства, ему объявили войну, и от CAS не приходится ждать объективного и беспристрастного отношения.

«К сожалению, решение CAS - негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК», - опубликовано сообщение на официальном сайте ОКР.

Вместе с этим, Олимпийский комитет РФ обратил внимание, что за прошедшие два года с Олимпиады в Пекине в публичном пространстве не появилось содержательного и «подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками» ответа на вопрос, почему допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, в течение полутора месяцев находилась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам.

Немногим ранее стало известно о дисквалификации Валиевой. Тогда Спортивный арбитражный суд (CAS) указал, что «госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил».

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