В Кремле назвали политизированным решение CAS по Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой на четыре года политизированным решением.

«С моей точки зрения, конечно, политизированное», - заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не согласна с таким решением CAS, и необходимо использовать все механизмы апелляции.

«Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», - отметил Песков.

Ранее Спортивный арбитражный суд посчитал недостаточными доказательства фигуристки Камилы Валиевой о том, что обнаруженная в 2021 году положительная допинг-проба была неумышленной.

В связи с чем было принято решение о дисквалификации спортсменки на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Кроме того, будут аннулированы все титулы, заработанные после этой даты.