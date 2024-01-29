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В Кремле назвали политизированным решение CAS по Валиевой

Песков подчеркнул, что Россия должна защищать интересы своих спортсменов.
Алина Луговая 2024-01-29 18:56:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой на четыре года политизированным решением.

«С моей точки зрения, конечно, политизированное», - заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не согласна с таким решением CAS, и необходимо использовать все механизмы апелляции.

«Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», - отметил Песков.

Ранее Спортивный арбитражный суд посчитал недостаточными доказательства фигуристки Камилы Валиевой о том, что обнаруженная в 2021 году положительная допинг-проба была неумышленной.

В связи с чем было принято решение о дисквалификации спортсменки на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Кроме того, будут аннулированы все титулы, заработанные после этой даты.

#Спорт #Дмитрий Песков #дисквалификация #Камила Валиева
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