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Средства ПВО России сбили 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь

Дежурные средства ПВО РФ пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории России.
2024-01-30 07:41:01
© Фото: РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны перехватили за прошедшую ночь 21 украинский беспилотный летательный аппарат, направленный для совершения атак по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве отметили, что всего были перехвачены 11 беспилотников над территорией Республики Крым, пять над Белгородской областью, три над Брянской областью, а также по одному БПЛА над Тульской и Калужской областями. Ранее поступала информация о сбитом дежурными средствами ПВО беспилотнике над территорией Брянской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вчера также сообщил о попытке украинского беспилотника атаковать нефтеперерабатывающий завод. Беспилотник подавила система РЭБ, после его обезвредили взрывотехники ФСБ и Росгвардии.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

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