Средства ПВО России сбили 21 украинский беспилотник за прошедшую ночь

Российские силы противовоздушной обороны перехватили за прошедшую ночь 21 украинский беспилотный летательный аппарат, направленный для совершения атак по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве отметили, что всего были перехвачены 11 беспилотников над территорией Республики Крым, пять над Белгородской областью, три над Брянской областью, а также по одному БПЛА над Тульской и Калужской областями. Ранее поступала информация о сбитом дежурными средствами ПВО беспилотнике над территорией Брянской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вчера также сообщил о попытке украинского беспилотника атаковать нефтеперерабатывающий завод. Беспилотник подавила система РЭБ, после его обезвредили взрывотехники ФСБ и Росгвардии.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.