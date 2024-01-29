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Дрон ВСУ уничтожен в небе над Брянской областью

Дрон ВСУ был сбит средствами ПВО над Брянской областью в 21:50 по московскому времени.
Елизавета Егорова 2024-01-29 22:29:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили дрон украинских боевиков в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства. 

Террористическую атаку на территории Российской Федерации удалось предотвратить в 21:50 по московскому времени, уточнили в МО РФ. 

Ранее стало известно, что над Белгородской областью вечером 29 января дежурные средства ПВО поразили три украинских снаряда из РСЗО «Ураган». Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что реактивные ракеты были сбиты при подлете к населенному пункту Горьковский. 

 

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