В Ярославле обезвредили атаковавший нефтезавод беспилотник

Взрывотехники ФСБ и Росгвардии обезвредили сбитый в Ярославле украинский беспилотник, который пытался атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. Подробности сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», - рассказал глава региона.

Евраев уточнил, что сегодня утром служба РЭБ нефтебазы предотвратила атаку беспилотника, обошлось без пострадавших и возгорания. После ликвидации сбитого летального аппарата предприятие вернулось к работе в привычном ритме.



Ранее сообщалось, как российская ПВО уничтожила украинский беспилотник и не дала ВСУ совершить теракт в Брянской области.



