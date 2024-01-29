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В Ярославле обезвредили атаковавший нефтезавод беспилотник

В спецоперации участвовали взрывотехники УФСБ и Росгвардии.
Ирина Елагина 2024-01-29 14:55:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Взрывотехники ФСБ и Росгвардии обезвредили сбитый в Ярославле украинский беспилотник, который пытался атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. Подробности сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», - рассказал глава региона.

Евраев уточнил, что сегодня утром служба РЭБ нефтебазы предотвратила атаку беспилотника, обошлось без пострадавших и возгорания. После ликвидации сбитого летального аппарата предприятие вернулось к работе в привычном ритме.

Ранее сообщалось, как российская ПВО уничтожила украинский беспилотник и не дала ВСУ совершить теракт в Брянской области.

#бпла #ВСУ #РЭБ #Ярославль #нефтеперерабатывающий завод
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